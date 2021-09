Mega-Projekt in Goldberg : Kommt das Ferienresort am See trotz Putenmast und Naturschutz?

Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne am Goldberger See soll ein riesiges Ferienresort entstehen. In der Vergangenheit wurde das Vorhaben von mehreren Seiten blockiert. Nun scheint Bewegung in das Projekt zu kommen.

Goldberg | Seit Mitte der 90er liegt die „Artur Becker“-Kaserne bei Goldberg bereits brach. Fast genauso lange gibt es Pläne von verschiedenen Seiten, das Areal weiterzuentwickeln. Bisher standen dem Vorhaben allerdings eine bestehende Putenmastanlage auf dem Baugebiet und behördliche Bedenken im Weg. Nun scheinen diese Hürden genommen, denn Ende der vergange...

