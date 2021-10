Schlösserherbst MV : Konzert und Führungen auf Schloss Daschow

Der Schlossherr persönlich präsentiert am Wochenende sein Kleinod am Daschower See und lädt zu einem Konzert mit einer renommierten Pianistin

Daschow | Wie wäre es am Wochenende mit einem Schlossbesuch? Nach leckerem Kaffee und einem Stück Kuchen durch einen schönen Park wandeln, in einem alten Jagdschloss nach Geistern suchen und dann auch noch wohltemperierten Klavierklängen in einem herrschaftlichen Musikzimmer lauschen? Das können dieser Tage nicht nur Schlossbesitzer, sondern auch alle ...

