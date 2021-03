Spornitz, Goldberg und Plau : Kosmetik- und Nagelstudios freuen sich über Arbeit

Seit Montag dürfen körpernahe Dienleistungen wie Kosmetik-, Nagel- und Sonnenstudios wieder Behandlungen anbieten.

Spornitz/Goldberg/Plau am See | „Wir sind alle glücklich und zufrieden“, sagt Aviva Holzmann-Lüth. Und meint damit ihre Kundinnen und sich selbst: Sie ist Inhaberin des Kosmetik- und Nagelstudios in Spornitz. Und wie andere körpernahe Dienstleistungen darf sie ihre Behandlungen seit Montag wieder anbieten – das erste Mal seit dem 2. November. Ansturm auf Kosmetiksalons Zwische...

