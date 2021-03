Below : Kunsthalle lädt Kreative aufs Land ein

Wer im Sommer zwischen Wiesen und Feldern in Below arbeiten möchte, kann sich bis Ende März bewerben

Below | Für das Artist-Residency-Programm, also das zeitweilige Wohnen und Arbeiten am anderen Ort, können sich Künstler noch bis zum 31. März 2021 bei Stefie Steden, der Initiatorin und Hauptverantwortlichen der Kunsthalle Below, bewerben. Hier können die Teilnehmer an eigenen Projekten arbeiten, sei es das Schreiben, die Bildende Kunst, Fotografie, Objektku...

