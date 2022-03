Bauen in Lübz : Wegen Risse am Gebäude wird das Kunsthaus in Lübz stabilisiert

Arbeiten waren aber schon langfristig im Sanierungskonzept des Gebäudes im Zentrum von Lübz eingeplant. Jetzt soll auch bald der Hof den letzten Schliff bekommen.

Lübz | Die Sache sieht spektakulärer aus, als sie in Wirklichkeit ist. Von dem Haus in der Kirchenstraße 20 in Lübz wird zurzeit der Eckbereich zum Tiefen Tal stabilisiert. Die zu Wochenbeginn gestartete Arbeiten gehören zum Sanierungsprojekt und waren lange eingetaktet. „Weil das Haus an der Stelle Risse aufweist, muss es unterfangen werden“, erklärt Bauamt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.