Müritz-Elde-Wasserstraße : Letzte Sperrung der Schleuse Lübz in diesem Jahr steht bevor

Wegen Arbeiten an einem Elektroverteilerkasten muss der Schiffsverkehr vorübergehend eingestellt werden.

Lübz | Wegen Bauarbeiten wird die Schleuse in Lübz am Mittwoch für den Schifffahrtsverkehr gesperrt. Zwischen 8 Uhr morgens und 10.30 Uhr kann dann kein Boot die Schleuse nutzen. Der Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Stadtwerke Lübz an einem Verteilerkasten in der Nähe, der auch die Schleuse mit Strom versorgt. „Wir müssen den Kabelverteiler umsetz...

