Lübz/Plau am See : Einige Geschäfte nutzen Luca-App schon

Sie soll die Zettelwirtschaft abschaffen: Nach und nach wird die App auch von Geschäften in Plau und Lübz genutzt.

Lübz/Plau | Per Hand in eine Kontaktliste eintragen – das müssen Kunden im Plauer Ladenlokal Plaupause nicht mehr. „Ich habe die Luca-App für mein Geschäft registriert“, sagt Heike Hartung. „Wer die App auf seinem Handy hat, kann sich mit dem QR-Code hier im Laden anmelden.“ Die App ist derzeit der Hoffnungsträger für den Einzelhandel in Mecklenburg-Vorp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.