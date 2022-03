Lübz : Feuer im Garten steckt nahegelegene Scheune in Brand

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Lübz | Der Anbau einer Scheune ist am Sonnabend in Lübz durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Darüber informierte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag in einer Pressemitteilung. Aktuelle Blaulicht-Meldungen aus der Region: Freiwillige Feuerwehren und DRK proben den Ernstfall Großeinsatz für Feuerwehren an der Bahnstrecke Hamburg-Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.