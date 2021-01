Lübz : Gymnasiasten sprechen mit Holocaust-Überlebendem

Digitales Zeitzeugengespräch: Schüler des Lübzer Gymnasiums konnten dem Shoah-Überlebenden Tswi Herschel Fragen stellen.

Lübz | Gedenken in Zeiten der Pandemie: 40 Schüler des Eldenburg-Gymnasiums in Lübz konnten am Mittwoch, am Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, auf ganz besondere Weise den Opfern des Nationalsozialismus gedenken. Und zwar m...

