Stadtfest Lübz : Bundespräsident ehrt Lübzer Sportverein zum 100. Geburtstag

Der Lübzer Sportverein feierte sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Zum Jubiläum erhielt der Verein eine besondere Auszeichnung.

Lübz | Das Festzelt des Lübzer Stadtfestes war am Freitagabend fest in Hand des Lübzer Sportvereins. Zahlreiche Mitglieder waren gekommen, um das 100-jährige Bestehen des Vereins gebührend zu feiern. Auf einer Leinwand wurden die Erfolge und Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte gezeigt. Die Redner erinnerten an die Höhepunkte in der Geschichte des Sportv...

