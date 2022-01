Vereinssport in Lübz : Lübzer Sportverein sammelt Geld für ein neues Spielgerät

Rudolf-Harbig-Sportplatz wird noch attraktiver. Summe für das Klettergerüst soll über ein Co-Funding-Portal zusammenkommen.

Lübz | Wenn alles nach Plan läuft, können Mini-Sportler auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz in Lübz bald ihre Kletterkünste ausprobieren. Der Lübzer Sportverein LSV legt sich dafür ins Zeug, dass ein solides Gerüst angeschafft wird. Rund 7000 bis 8000 Euro kostet so ein Gerät. Eine Investition, die ohne Sponsoring definitiv nicht zu stemmen ist. Teilnahme am Co-Funding-Projekt „99 Funken“ Unterstützter möchte der Verein über das Co-Funding-Projekt der Sparkassen „99 Funken“ gewinnen. Mit „99 Funken“ erhalten vor allem Vereine die Chance, ihr Projekt öffentlich zu präsentieren, damit regional bekannt zu machen und mit Hilfe vieler Unterstützer zu finanzieren. Der Lübzer Sportverein rechnet sich gute Chancen aus, denn das Co-Funding-Budget der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin ist erst vor wenigen Tagen mit 10.000 Euro neu aufgefüllt worden. Um diese Mittel breiter zu streuen, kann ein Projekt von dem Geldinstitut mit höchstens 2000 Euro bezuschusst werden. Eine attraktive Kletterkombination würde den Lübzer Sportplatz komplett machen. Schon seit einer ganzen Weile ist die Anlage am Schützenplatz schrittweise weiterentwickelt worden. Für den jüngsten Zugang sorgte ein privater Sponsor mit einer Tischtennisplatte. Auch eine Federwippe ist schon da. Das von der Sparkasse geförderte Gerät soll demnächst aufgebaut werden. Ein Anlaufpunkt für alle Altersgruppen Ziel sei es, den Platz für alle Altersgruppen interessant zu machen, verdeutlicht LSV-Vorsitzender André Ohlrich. Jetzt fehlt nur noch etwas für die Jüngsten, damit auch sie sich zum Rudolf–Harbig–Sportplatz hingezogen fühlen und im Idealfall sogar Lust bekommen, eine vom Verein angebotene Sportart für sich zu entdecken. Von Fußball, über Fitness, Volleyball und Tischtennis bis hin zum Rehasport ist der LSV mit mehr als zehn Sparten breit aufgestellt. Das nehmen aktuell 890 Mitglieder in Anspruch. Bereits im vergangenen Jahr konnte auf dem Sportplatz eine Nestschaukel in Betrieb genommen werden, die nicht nur für kleine Sportler gemacht ist, sondern ebenso von Erwachsenen genutzt werden kann. Dass dieser Wunsch in Erfüllung ging, ist Rewe-Kunden zu verdanken, die fleißig „Scheine für Vereine“ sammelten. Bei dieser auch in unserer Region beliebten Aktion dürfen sich Kunden des Lebensmittel-Einzelhändlers für einen bestimmten Einkaufswert Vereinsscheine geben lassen und diese an ihren Lieblingsverein weitergeben. Wer genug Scheine zusammenbekommt, kann sich etwas aus einem Prämienkatalog aussuchen. 15 Outdoorgeräte laden zum Fitnesstraining ein Eine enorme Aufwertung erfuhr der Sportplatz 2019 mit der Einweihung eines Bewegungsparcours. Angeschoben wurde das Vorhaben vom Sportvereinsvorsitzenden André Ohlrich, von der damaligen Bürgermeisterin Gudrun Stein sowie den Chirurgen Gerd und Steffen Wallstabe aus Lübz. Der Park mit 15 Outdoorgeräten ist ein gelungenes Beispiel, was möglich ist, wenn viele Leute an einem Strang ziehen. Die stolze Investitionssumme in Höhe von 168 800 Euro konnte aus verschiedenen Töpfen generiert werden: Es gab eine Förderung aus dem Regionalentwicklungsprogramm „Leader“. Obendrauf kamen das seit 2013 gehütete Preisgeld aus der Aktion „Mission Olympic“ sowie vom LSV eingeworbene Spenden. Mitarbeiter des Bauhofes führten viele Arbeiten aus. Umrüstung auf LED für 2023 geplant Auf dem Schirm hat der Lübzer Sportverein schon seit langem die Beleuchtung der Sportplätze am Schützenplatz und in der Feldstraße. Die Umstellung auf LED dürfte rund 65.000 Euro. Realisierbar ist das nur mit Fördermitteln. „Wenn alles klappt, können wir die Umrüstung 2023 in Angriff nehmen“, sagt André Ohlrich. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.