Gemeinschaftsaktion für Ukraine : Mahnender Satz gegen den Krieg leuchtet am Kulturhaus Mestlin

Mit einem Satz des griechischen Philosophen Platon setzt Mestlin nun auch ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Die Aktion hat zahlreiche Unterstützer gefunden.

Mestlin | Der Satz „Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen“ erstrahlt nun jeden Tag an der Fassade des Kulturhauses Mestlin, um ein Zeichen gegen den Krieg Russlands in der Ukraine zu setzen. Initiiert wurde die Aktion gegen den Krieg vom Verein Denkmal Kultur Mestlin. Das Kunstwerk hat Künstler Herbert Hundrich entworfen. Am Sonnabendabend wurde e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.