Parkhotel Klüschenberg Plau : Musicalsängerin Isabelle Schubert tritt beim Kulturstammtisch auf

Der kulturelle Stammtisch des CDU-Regionalverbandes Plau am See lädt am Dienstag wieder zu einem musikalischen Abend in das Parkhotel Klüschenberg ein. Zu Gast ist die bekannte Musicaldarstellerin Isabelle Schubert.

Plau am See | Die in Güstrow geborene Musicaldarstellerin und Sängerin Isabelle Schubert kommt am Dienstag nach Plau am See. Auf dem kulturellen Stammtisch des CDU-Regionalverbandes Plau am See präsentiert sie ein Soloprogramm mit bekannten und beliebten Melodien aus der Welt der Musical. Auch interessant: Titanic Orchester bringt gute Stimmung auf kulturellen S...

