Goldberg : Nach Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Die bislang unbekannten Täter waren in der Nacht zu Sonntag in das Gebäude an der Goldberger Straße eingedrungen. Gestohlen wurden zwei Oldtimer.

09. Dezember 2019, 11:01 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Autohaus in Dobbertin sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls, der sich nach Angaben der Beamten in der Nacht zu Sonntag ereignet hatte. Unbekannte waren gewaltsam in das Gebäude in der Goldberger Straße eingedrungen und haben aus dem Ausstellungsraum zwei Oldtimer-Mopeds vom Typ Simson SR 2 gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge durchbrachen die Täter, die augenscheinlich mit einem Fahrzeug zum Tatort gekommen waren, zunächst einen Grundstückszaun und beschädigten anschließend eine Schaufensterscheibe. Der Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei in Plau (Tel. 038735/ 8370), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib der gestohlenen Mopeds.