Lutheran : Naturschützer bittet zum Arbeitseinsatz

Der Nabu-Regionalverband Parchim will am Sonnabend mit Unterstützung freiwilliger Helfer ein botanisches Kleinod erhalten.

Lutheran | Der Parchimer Regionalverband des NABU lädt in Zusammenarbeit mit dem Ortsverein Lübz am Sonnabend zu einem Arbeitseinsatz. Am 16. Oktober sollen von 10 bis 12 Uhr auf dem Tannenberg in Lutheran Heckenschere, Kettensäge und Laubharken zum Einsatz kommen. Erhalt des botanischen Kleinods Tannenberg „Konkret geht es darum, die vorhandenen Freifläch...

