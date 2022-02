Bauarbeiten in Lübz : Bäume müssen für Neubau der Schäferbrücke weichen

Durch die Fällungen wird Baufreiheit für den Ersatzneubau der Brücke über den Gerberbach in Lübz geschaffen. Die bisher noch getrennten, maroden Überführungen für Autofahrer und Fußgänger sollen abgerissen werden.

Lübz | Das Gedröhn von Motorsägen in der Innenstadt von Lübz kündete am Montagvormittag davon, dass der Baustart für die neue Schäferbrücke über den Gerberbach näher rückt. Um das Projekt am Standort verwirklichen zu können, mussten einige Bäume abgenommen werden. Das erledigten Mitarbeiter des städtischen Bauhofes. Mehr zum Thema: Eine bautechnische Hera...

