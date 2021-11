Ärztemangel auf dem Land : Neue Hausarztpraxis in Goldberg eröffnet

Patienten standen am Mittwoch Schlange vor den Räumen von René Starke in der Langen Straße. Der ehemalige Bundeswehrarzt freut sich auf die Arbeit mit den Menschen aus der Region.

Goldberg | René Starke wollte es nicht ganz glauben, aber es kam genauso, wie seine erfahrene Praxismanagerin Melanie Ungewiß es vorausgesagt hatte: Zur Eröffnung seiner neuen Hausarztpraxis in der Langen Straße 75 in Goldberg am Mittwoch um 13 Uhr standen die Patienten Schlange im Treppenhaus bis hinunter zum Eingang in der Straße Zur Mühle. „Ich bin ja auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.