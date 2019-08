Öffentlichkeitsfahndung : 38-Jähriger aus Plau am See wird vermisst

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

10. August 2019, 14:05 Uhr

Seit Donnerstag gegen 15.30 Uhr wird der 38 Jahre alte Martin Wagner vermisst. Letztmalig wurde er in Plau am See am Badestrand (August-Bebel-Straße/Quetzin) gesehen. Der Vermisste bedarf einer medizinischen Versorgung. Er leidet an einer psychischen Erkrankung und besitzt autistische Verhaltensweisen. Fremden gegenüber ist er sehr misstrauisch bis aggressiv. Sollten Sie den Mann finden, sprechen Sie ihn bitte NICHT an.

Das Polizeipräsidium veröffentlichte folgendes Foto:

Polizeipräsidium Rostock

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich

38 Jahre alt

1,80 Meter groß

dunkelbraunes, kurzes Haar

schlanke Statur

gepflegtes Äußeres

trägt eine dunkelblaue nylonartige Regenjacke und eine lange rotbraune Hose

trägt einen dunkelblauen Rucksack bei sich

Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, Hinweisen zu der vermissten Person bzw. ihren jetzigen Aufenthaltsort dem Polizeirevier Plau am See unter der Telefonnummer (038735 / 837-0), www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Dienststelle mitzuteilen.