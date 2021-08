Konzerte in der Kirche : Orgel und Trompete in Dobbertin und Unter Brüz

Die Region „Kirchen um Goldberg“ lädt am 27. August um 18 Uhr zur Orgelvesper nach Dobbertin und am 28.August um 19 Uhr zum Konzert nach Unter Brüz.

Dobbertin/Unter Brüz | Die Kirchengemeinden Goldberg und Woosten-Kuppentin laden Ende August wieder interessierte zu Konzerten in die Klosterkirche Dobbertin und auch in die Kirche Unter Brüz ein. Orgelvesper mit Kreiskantorin Magdalena Szesny Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Goldberg und der Freundeskreis Orgel Klosterkirche Dobbertin laden am Freitag, 27....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.