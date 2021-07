Plau am See : Nächtlicher Partylärm und Müll stören Plauer Einwohner

Krach und Musik am Badestrand, Essensreste und zerborstenes Glas auf dem Burgplatz. Manchen Plauer Einwohner gehen nächtliche Feiern zu weit. Sie fordern verstärkte Polizeipräsenz.

Plau am See | Seit Ende des Lockdowns, verstärkt an Tagen nach lauen und warmen Sommernächten, findet sich haufenweise Müll am Platz vor der Plauer Burg. Leere Pizza-Kartons, Flaschen ohne Inhalt, zum Teil auch zerbrochen, liegen hier herum. Eine Ausnahme bildete das vergangene Wochenende, allerdings war auch das Wetter nicht dazu angetan, draußen zu feiern. Vor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.