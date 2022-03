Open-Air-Theater in Plau am See : Burgfestspiele 2022 starten mit Sommer Revue und Märchen

Die Burgfestspiele Plau am See kehren zurück. Nachdem das Open-Air-Theater vergangenen Sommer ausfallen musste, soll es nun in diesem Jahr wieder ein buntes Programm geben. 37 Veranstaltungen sind geplant.

Plau am See | Mit einer Sommer Revue, dem Familienmusical „Hans im Glück“, einem Gastspiel des Kabaretts „Leipziger Pfeffermühle“ und einem Chanson-Abend präsentieren sich in diesem Sommer die Burgfestspiele Plau am See. „Wir sind froh, dass wir wieder starten können“, sagt Initiator und Intendant Manuel Ettelt. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, d...

