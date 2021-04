Jetzt „Partner der Feuerwehr“ : Urkunde und Plakette für Plauer Bäckermeister Uwe Fenner

Bei Einsätzen der Kameraden liefert er Brötchen und Berliner: Plauer Konditorei ist jetzt offiziell „Partner der Feuerwehr“

Plau am See | „Das ist echt eine Überraschung, damit haben wir gar nicht gerechnet“, sagt Uwe Fenner von der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei in Plau am See. Der Chef der freiwilligen Feuerwehr der Seestadt, Ronny Roesch, hatte ihn aufgesucht und diese Einrichtung mit dem Titel „Partner der Feuerwehr“ geehrt. Dazu gab es eine Urkunde des Landesfeuerwehrverb...

