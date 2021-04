Plauer SV Handball : Seestädter haben neue Saison im Fokus

Aktuell erfolgt Planung der Trainingszeiten und Mannschaftsbildung in den neuen Altersklassen. Hoffen auf Beachturniere im Juni.

Plau am See | Nach dem erneuten Saisonabbruch im Handball-Land Mecklenburg-Vorpommern ist der Fokus beim Plauer SV ab sofort auf die neue Spielzeit gerichtet. So wer­den Train­ingszeit­en geplant, Train­er und Teams unter anderem in den neuen Alterskassen zusammengestellt. Danach erfolgen die Mannschaftsmeldungen an den Bezirks- und Landesverband. Zu hof­fen blei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.