Urlaub in Plau am See : Tourist-Info-Chef Michael Wufka sieht Wandel im Tourismus

Zahlreiche Menschen machen wieder Urlaub in Plau am See. Der Leiter der Tourist-Info sieht aber auch viele Aufgaben für die Zukunft, damit der Ort ein Anziehungspunkt bleibt.

Plau am See | Die Sonne strahlt über Plau am See, Die Temperaturen steigen und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Mit dem Frühling kommen nun auch wieder die ersten Touristen in die Stadt an der Elde und dem Plauer See. „Wir haben einen guten Vorbuchungsstand und eine gute Nachfrage“, sagt Michael Wufka, der Leiter der Tourist-Info. Er und sein Team sind ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.