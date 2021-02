Plau am See : Mehr Gewerbe, mehr Einwohner, mehr Touristen

Die Stadt Plau am See weist eine positive Bilanz auf

Plau am See | Mehrere positive Trends verzeichnet die Touristenstadt Plau am See mit Blick auf die letzten zehn Jahre. So hat sich die Zahl der Gewerbebetrieben zwischen 2011 und 2020 von 350 auf über 500 erhöht. Der größte Teil dieser Betriebe ist allerdings nicht g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.