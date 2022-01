Corona-Krise : Reisebusunternehmen in Parchim und Plau kämpfen um Existenz

Beate Thees und Matthias Maaß betreiben jeweils Reisebusunternehmen in Parchim und Plau am See. Doch zurzeit rollen die Busse nicht. Zu unklar und unplanbar ist die Corona-Situation für sie.

Parchim Plau | Beate Thees nimmt kein Blatt vor den Mund. „Wir sind am Arsch. So können wir keinen Bus fahren“, sagt die Inhaberin der Lulu Busreisen in Parchim und Ludwigslust. Schon seit fast zwei Jahren kämpft sie um ihr Unternehmen. Doch die Corona-Pandemie hält weiter an und die Omikron-Variante des Virus zwingt die Reiseunternehmen erneut in eine Zwangspause. ...

