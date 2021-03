Stadtkirche Goldberg : Altar soll in neuem Glanz erstrahlen

Restaurierung des Innenraums der Stadtkirche Goldberg soll weitergehen

Goldberg | Ein großer Teil des Innenraums der Stadtkirche Goldberg ist bereits saniert und hell und freundlich geworden. In diesem Jahr soll der große hölzerne Altar in Angriff genommen werden. „Noch ist er dunkelbraun lasiert, wie es im späten 19. Jahrhundert in Mode war“, sagt Pastor Christian Hasenpusch. „In diesem Farbton waren vor der Sanierung alle hölzern...

