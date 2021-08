Biermannscher Hof in Dobbertin : Richtfest für künftiges Gesundheitszentrum gefeiert

Am Montag wurde an zwei von drei Bauten die Richtkrone aufgehängt. Arbeiten liegen im Zeitplan.

Dobbertin | Während an dem historischen Fachwerkhaus auf der einen Seite des Biermannschen Hofs gerade das alte Reetdach entfernt wird, glänzt über den beiden Neubauten das Stroh der Richtkronen in der Sonne. Für zwei der drei Bauten, die zukünftig das Gesundheitszentrum in Dobbertin bilden sollen, wurde am Montagnachmittag Richtfest gefeiert. Bür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.