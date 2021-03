Amt Eldenburg Lübz : Rote Nelken zum Frauentag

Mitglieder der Linken feiern den Frauentag auf traditionelle Art.

Lübz | Von dieser Tradition wollen sie sich auch durch Corona nicht abhalten lassen. Die Mitglieder der regionalen Linken aus dem Amt Eldenburg Lübz wollen auch an diesem 8. März den Frauen wieder mit einer roten Nelke Dank und Anerkennung sagen. Dafür stehen sie mit einem Infostand ab 9 Uhr am Amtsturm in Lübz. Nach Ansicht der Linken muss der Kampf um die ...

