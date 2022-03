Kultureller Stammtisch Plau : Sängerin Isabelle Schubert begeistert mit Musical-Klassikern

In die bunte – aber teils auch ernste – Welt der Musicals entführte die Musicaldarstellerin und ehemalige Krakowerin Isabelle Schubert, das Publikum beim kulturellen Stammtisch in Plau am See.

Plau am See | Isabelle Schubert kommt gerne in ihre Heimat Mecklenburg zurück. Eigentlich ist die ausgebildete Musicalsängerin auf der ganzen Welt unterwegs, aber am Dienstag, 22. März, machte sie einen Abstecher nach Plau am See und präsentierte beim kulturellen Stammtisch zahlreiche Musical-Klassiker. „Ich komme immer wieder gerne in meine Heimat“, erzählt die...

