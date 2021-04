Südbahn von West nach Ost : Saisonverkehr startet erst am 30. April

Südbahn fährt wieder an den Wochenenden für Touristen. Ab 2022 wird auch Südbahn Ost und die Kleinseenbahn integriert

Parchim/Plau am See | Eigentlich sollte der Saisonverkehr der Südbahn immer an Ostern starten. Da aber derzeit noch gar keine Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen, machte das wenig Sinn. Nun soll der Südbahnverkehr deshalb in diesem Jahr am 30. April beginnen. Das ist der Freitag, der zum 1.-Mai-Wochenende gehört. Immer „vorausgesetzt, die Corona-Pandemie lä...

