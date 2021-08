Heideblütefest geht Sonntag weiter : Milena Knauf (19) ist neue Heideblütenkönigin von Sandhof

Der Heimatverein "Wooster Heide" wurde schon am ersten Festtag für all seine Mühen belohnt. Publikum und Akteure halten nach einem Jahr Unterbrechung zur Stange. Sonntag geben sich die Jagdhornbläser ein Stelldichein.

Sandhof | Gegen 20.30 Uhr wurde am Sonnabendabend das Geheimnis um eine sorgsam gehütete Personalie gelüftet: Milena Knauf ist die 28. Heideblütenkönigin von Sandhof und damit für ein Jahr offizielle Repräsentantin des Heimatvereins „Wooster Heide“. Die 19-jährige Goldbergerin hat im Sommer am Eldenburg-Gymnasium in Lübz erfolgreich ihr Abitur gemacht und steck...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.