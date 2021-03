Goldberg : Zum Schnelltest in die ehemalige Touristinformation

Corona-Antikörpertests in der ehemaligen Touristinformation in Goldberg starten am Montag, 22. März.

Goldberg | Desinfektionsmittel, Schutzkleidung und auch die Formulare liegen schon bereit. „Ab kommenden Montag, 22. März, kann hier jeder einen kostenlosen Schnelltest durchführen lassen an“, sagt Marko Kinski, leitender Verwaltungsbeamter im Amt Goldberg-Mildenitz. Gerade ist er dabei mit zwei Mitarbeiterinnen des Amtes, die auch ehrenamtlich für das Deutsche ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.