Ludwigslust-Parchim : Start der Badesaison verschiebt sich

Aufgrund der Inzidenzwerte startet die DRK-Wasserwacht verspätet in die Badesaison. Der ASB nimmt seine Arbeit schon auf.

Plau am See/Parchim/Lübz/Dobbertin | Ob ins kühle Nass springen oder sich einfach im warmen Sonnenlicht bräunen - sobald die Temperaturen steigen, ist ein Ausflug an den Badesee kaum wegzudenken. Doch die Badesaison scheint sich in diesem Jahr vereinzelt noch etwas zu verzögern. So sollte etwa der vergangene Sonnabend eigentlich den Start für die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.