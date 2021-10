Plau am See : Sven Hoffmeister zum neuen Bürgermeister gewählt

Sven Hoffmeister wird der neue Bürgermeister von Plau am See.

Plau am See | Die Wähler haben entschieden. Sven Hoffmeister wird der neue Bürgermeister von Plau am See. Mit 58,67 Prozent für den CDU-Kandidat fiel die Stichwahl am Sonntag eindeutig aus. Denn er holte damit rund 14 Prozentpunkte mehr als Marco Rexin (WLD), für den sich 41,33 Prozent der Wähler entschieden haben. Nach mehr als 20 Jahren bekommt Plau am See dam...

