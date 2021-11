CDU in Plau am See : Titanic Orchester bringt gute Stimmung auf kulturellen Stammtisch

Entspannte Musik, gute Unterhaltungen und einfach einen entspannten Abend verbringen. Das alles wurde am Donnerstag in Plau am See geboten. Unter den Gästen war auch der künftige Bürgermeister Sven Hoffmeister.

Plau am See | Mit Liedern von den Comedian Harmonists bis hin zum Shanty unterhielt das Titanic Orchester am Donnerstag das Publikum im Großen Saal des Parkhotels Klüschenberg in Plau am See. Anlass des Konzertes war der kulturelle Stammtisch, den der CDU- Regionalverband Plau am See traditionell in der Stadt ausrichtet. Das Publikum klatschte von Beginn an mit ...

