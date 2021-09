Bürgermeisterwahl Plau am See : Triell der Bürgermeisterkandidaten überraschend abgesagt

Die für Freitag angesetzte Vorstellung und Fragestunde der drei Bürgermeisterkandidaten in Plau am See fällt kurzfristig aus. Grund hierfür ist die Absage eines Kandidaten.

Plau am See | Das für den 10. September angesetzte Triell der drei Bürgermeisterkandidaten Marco Rexin (Bürgervereinigung Wir leben Demokratie (WLD)), Sven Hoffmeister (CDU) und Nico Conrad (SPD) wurde kurzfristig abgesagt. Dies gab der Veranstalter, der Plauer Heimatverein, bekannt. Kandidat hat kurzfristig abgesagt In einer der Redaktion vorliegenden Presse...

