Unfall Lübz : Verletztes Unfallopfer verstorben

Ein Fußgänger verstarb nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus

Lübz | Ein 84-jähriger Fußgänger, der am Samstagmittag in Lübz von einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt wurde, ist am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Der Mann war am Samstag gegen 13 Uhr beim Überqueren einer ampelgeregelte Kreuzung von einem Auto angefahren worden. Dabei erlitt erlitt er schwere Kopfverletzungen, teilte die Polizei am Montag mit. ...

