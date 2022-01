Medizinische Versorgung : Vivien Altenburg hat neue Physiotherapie in Plau eröffnet

24-Jährige aus Lübz, hat sich damit einen großen Traum erfüllt.

Plau am See | Seit Anfang des Jahres führt Vivien Altenburg nun die Physiotherapie in der Plauerhäger Straße 15 in Plau. Die 24-jährige aus Lübz, hat sich damit einen großen Traum erfüllt. „Ich bin auf den Beruf bei einem Schülerpraktikum gestoßen“, erzählt sie. „Von da an wollte ich nichts anderes mehr machen“, erzählt Vivien Altenburg. Nach der Schule begann sie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.