Wiedereröffnung nach Lockdown : Plauer Gastronomen sind noch skeptisch

In Plau am See können Gaststätten und Cafés zu Pfingsten öffnen. Gastronom Stefan Zeisler ist erfreut, aber er befürchtet eine erneute Schließung.

Plau am See | Das Telefon klingelt, mehrfach. Während Stefan Zeisler, Inhaber des Restaurants „Zeislers Esszimmer“ an der Uferpromenade der Elde noch über die Bestuhlung nachdenkt, nimmt eine Angestellte bereits Reservierungen entgegen. „Wir brennen praktisch für diesen Sonntag“, sagt er. „Endlich kann man wieder Gäste empfangen.“ Er hofft, dass das Wetter mitspiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.