Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt : Wasserbauer liefern sich „Wettrennen“ mit den Bibern

Die Elde ist ein beliebter Fluss bei Einheimischen und Touristen. Doch auch der Biber hat das Naturparadies für sich entdeckt. In Lübz hat er einen Baum so stark angefressen, dass er nun gefällt werden musste.

Lübz | Dienstag um neun Uhr morgens geht es los im Bobziner Weg in Lübz. Hier, wo der Gerberbach in die Elde fließt, rückt das Team der Wasserbauer um Mathias Buchholz mit schwerem Gerät an. Heute wollen die Mitarbeiter der Außenstelle Parchim des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lauenburg einen Baum fällen. Dieser steht am Ufer und droht umzustürzen....

