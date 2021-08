Plauer Musiksommer : Zarte Klänge in der restaurierten Marienkirche Plau

Nach fast einem Jahr ist die Innenrestaurierung der Plauer Marienkirche abgeschlossen. Jetzt lädt die Kirchengemeinde im Rahmen des Plauer Musiksommers wieder zu Konzerten ein. Start ist Mittwoch, der 11. August.

Plau am See | Ziemlich genau ein Jahr hat es gedauert, bis aller heruntergebröckelter Putz entfernt, schadhafte Ornamente ausgebessert und ergänzt und blasse Farben nachgemalt worden sind. Jetzt erstrahlt das Innere der Plauer Marienkirche in etwa wieder so, wie es 1878, nach der Fertigstellung der Malerei im Inneren, ausgesehen hat. Plauer Marienkirche ein opti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.