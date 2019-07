Wunderfeld Fest Wangeliner Garten : Zauberhaft und exklusiv

Exotische Klänge, Beatbox-Rhythmen und Kunst: So war das Wunderfeld Fest im Wangeliner Garten.

von Monika Maria Degner

22. Juli 2019, 13:17 Uhr

Wasserschlachten und Hufegetrappel, dröhnende Bässe und Symphonikerklänge - in Mecklenburg ist Sommer, was heißt, Festivals, Spektakel und klassische Kulturevents türmen sich an jedem Wochenende mehrstöckig auf, das meiste findet unter freiem Himmel statt. Hier hinein fügte sich zeitlich auch das zweite "Wunderfeld Fest" des Wangeliner Gartens. Ein bisschen anders, ein bisschen auch in sich gekehrt zelebrierten Organisatoren, Künstler und Publikum ein dreitägiges Gartenfest, in dem Präsentationen und Natur, Klänge, Worte, Pflanzen sanft miteinander harmonierten. Aber war es nicht schade, ja, traurig, dass letztenendes doch recht wenige Besucher den Weg zu diesem besonderen Ort fanden?

Die Künstler schien der exklusive Kreis, aus dem sich das Publikum am ersten Festtag mehrheitlich rekrutierte, nicht sonderlich zu irritieren. Der auffallend vielseitige Sänger der Gruppe Favo 3, der Belgier Cajon Sander De Winne, fand sich entschädigt "durch die Natur, die atmosphärisch reiche Umgebung". Aber Warnfried Altmann, Kopf und Kurator des Festes, hatte etwas anderes angepeilt: "Das Programm soll viele ansprechen", verkündete er zuvor, "alle sollen kommen."

Vielerlei zu integrieren war also ein Anspruch des Festes. Traditionelles einer ländlichen Kultur brachten gleich zu Beginn die Jagdhornbläser “Retzower Heide” unter Leitung von Hans Heinrich Jarchow ein. Sie schlugen quasi eine Brücke zwischen der traditionsgebundenen Umgebung und der “Bevölkerung” des Wangeliner Gartens. Auf ihrem Ehrenplatz zum Auftakt des Festes präsentierten die “Retzower” traditionelle Jagdsignale, bis Saxophonist Altmann sich einmischte: Jagdhorn meets Jazz. Altmann tremolierte und variierte – und es harmonierte.

Schon das erste der abendlichen Konzerte, das die Gruppe Favo 3 gab, aber zeigte: Jene Musikgruppen, die Wangeliner Konzertprogramme auszeichnen, bewegen sich in einem Feld zwischen Tradition und Innovation. Musik ist für diese fulminanten Instrumentalisten mit meist klassischer Ausbildung eine “Spielwiese”, so Sopransaxophonist Volker Schlott. Es entwickelt sich Neues und es dauert, bis der Vogel, befreit von den Eierschalen, auffliegen kann. Favo 3, die drei Musiker aus Berlin, zählten jedenfalls zusammen mit der Gruppe Poksis zu den ganz exklusiven Bands des Festes. Phantastisch gut der Sänger Sander De Winne mit “Engelsstimme” (Altmann), der die jazzigen Kompositionen auch mit Beatbox-Rhythmen pfefferte. Großes Kompliment auch für die musikalische Leistung von Falk Breitkreuz (Bassklarinette, Altsaxophon).

Am zweiten Festtag dann die Wasserschlacht, die landesweit alle traf. Gewitterregen goss abends auf die Freilichtkonzertbühne und wertvolles Equipment musste in den Saal des so genannten “Lehmhauses” gerettet werden. Die Gruppe Poksis, sie durchwanderte besagte Spielwiese noch radikaler, ließ ihre Wut über die Allmacht des Wettergottes, so schien es, mit einer geballten Ladung Energie heraus: 80 Prozent frei improvisiertes Powerplay.

Aber schließlich strömte nicht nur der Regen. Zur anschließenden Tanznacht mit der kubanischen Gruppe “Son Batey” strömte endlich auch eine Vielzahl Besucher herbei. Der Saal wurde brechend voll, die großen Glasscheiben beschlugen sich. So viel Volks hätte man sich auch zu den anderen Darbietungen gewünscht, zur Eröffnung einer Gemäldeausstellung mit Werken von Sabine Fiedler-Mohrmann oder Lesungen, unter anderem mit Beate Rühmann, musikalisch begleitet von Bruder Martin Rühmann, in dessen Band gelegentlich auch der TV-bekannte Bruder Thomas mitspielt.

Und das Fazit nach dem Schlusskonzert am Sonntag Abend mit der Gruppe “Hotel Bossa Nova” und ihrer temperamentvollen Sängerin Liza da Costa: An einem Programm, das breitere Bevölkerungsschichten anspricht, werden die Organisatoren bis zum nächsten Wunderfeld noch feilen müssen. Denn nach wie vor gilt die Quintessenz des Theaterdirektors aus dem Faust: “Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen ... .” Es ist immer dasselbe Lied.