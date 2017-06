„Klasse2000“-Projekt in Goldberg : Alles „Klaro“ an der Grundschule

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Auf der Stelle laufen, hüpfen, krabbeln... Nein, das gestrige Sportfest an der Goldberger John-Brinckman-Grundschule hatte einen Tag zuvor keinen Frühstart hingelegt. In der ersten Klasse von Dagmar Kruse war Ulrike Kierstein zu Besuch. Die Ernährungswissenschaftlerin arbeitet nebenberuflich als Gesundheitsförderin beim Projekt „Klasse2000“. Seit diesem Schuljahr nimmt auch die Goldberger Grundschule an dem Projekt teil, will ebenfalls das Zertifikat „Klasse2000“ bekommen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Der Anfang aber ist gemacht.

von Sabrina Panknin

erstellt am 24.Jun.2017 | 05:00 Uhr