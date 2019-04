Mestlin : Angelsaison kann beginnen

Vereinsgewässer wurden auf Vordermann gebracht

von Thomas Zenker

16. April 2019, 05:00 Uhr

Mestlin | Ein Teil der Mitglieder der Mestliner Angelgruppe, genau gesagt 27 der zurzeit 63 eingetragenen Angelfreunde, haben jetzt die Vereinsgewässer südlich des Dorfes auf Vordermann gebracht. Der Vorstand hatte zum Arbeitseinsatz eingeladen.

Mit Sägen, Äxten und Harken ausgerüstet, wurden die Uferzonen von übermäßigem Schilf befreit, Bäume wurden ausgeästet und unzählige Maulwurfshügel eingeebnet. „Das war schon eine ganze Menge Arbeit“, so der Vorsitzende Frank Detlef Gelßinnus. So zog sich der Einsatz einige Stunden hin. Bei einem kleinen Imbiss waren die Strapazen schnell vergessen und schwenkten um in die Vorfreude auf die Angelsaison. Offizielles Anangeln der Mestliner Gruppe ist am 12. Mai.