Lübz/Plau am See : Anmelden für Hatha-Yoga-Kurs

04. Februar 2019, 05:00 Uhr

In dem Hatha-Yoga-Kurs werden durch Körperübungen und Atemtechniken die Wirbelsäule sowie die Muskeln und somit der gesamte Körper gedehnt und gekräftigt. Der Kurs (Nr. 19-301-29) findet montags, vom 18. Februar bis 13. Mai, in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr in Lübz statt. Der Kurs (Nr. 19-301-28) findet donnerstags, vom 21. Februar bis 9. Mai in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr in Plau am See statt. Anmeldungen unter Telefon 03871/7224303.