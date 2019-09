Parchim/Lübz : Badesaison neigt sich dem Ende zu

Rettungsschwimmer gibt es zwischen Parchim, Lübz, Goldberg und Plau nur noch an wenigen Stränden

08. September 2019, 05:00 Uhr

Es scheint, als hielte sich Petrus in diesem Jahr an den Kalender: mit dem 1. Juni begann der Sommer und prompt wurde es heiß im Land. Mit dem 1. September begann der meteorologische Herbst und nun wird es allmählich kühler und wechselhafter – Schwimmengehen zur Abkühlung ist das nicht mehr so nötig. So neigt sich die Badesaison 2019 dem Ende und die Rettungsschwimmer an den Badestellen in der Region um Parchim, Lübz, Goldberg und Plau packen mit der Zeit ihre Sachen zusammen.

Der ASB Wasserrettungsdienst Schwerin-Parchim sichert noch bis zum 15. September den Badebetrieb in Dobbertin sowie in Neukloster und Neustadt-Glewe ab, ist von Kreisleiter Mike Stiehler zu erfahren. Bis Ende August bewachten die Rettungsschwimmer des Arbeiter-Samariter-Bundes in unserer Region die Badestellen in Goldberg, Kreien, Kritzow, Broock, Passow sowie in Matzlow-Garwitz. „In der Regel sind zwei Rettungsschwimmer an einer Badestelle im Einsatz.

In Neustadt-Glewe sichern bis zu sechs Personen den Strandbereich ab“, so Stiehler. An den 19 Einsatzorten, unter anderem an der Ostsee, seien in diesem Jahr bis zu 120 Rettungsschwimmer im Dienst gewesen.

Badestellen in Zukunft mit Defibrillatoren ausgerüstet

In Neustadt-Glewe sei es im Sommer zu einem schwereren Badeunfall gekommen, berichtet Mike Stiehler auf Nachfrage. „Eine 12-Jährige erlitt einen Herzstillstand. Die Rettungskräfte holten das Mädchen aus dem Wasser und es überlebte den Unfall. Es ist dann alles glücklich ausgegangen“, erzählt Mike Stiehler.

Weitere Vorfälle habe es nicht gegeben. Er fügt hinzu, dass die Badestellen, die vom ASB-Wasserrettungsdienst Schwerin-Parchim bewacht werden, in diesem Frühjahr mit AED-Geräten, also automatisierten Defibrillatoren, ausgestattet wurden. „Mit diesen Geräten kann der plötzliche Herztod verhindert werden“, so Mike Stiehler weiter.

Die DRK-Wasserwacht des Kreisverbands Parchim sichert das Freibad am Parchimer Wockersee und das Strandbad Plau am See ab, beide Badestellen werden noch bis zum 15. September bewacht. Das teilte Michael Krüger, Ehrenamtskoordinator beim DRK-Kreisverband Parchim mit.

Zudem ist bis 15. September die DRK-Wasserwacht an sechs weiteren Badestellen im Bereich des Altkreises Parchim, in den Landkreisen Rostock, Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg und in Schwerin präsent.

Sieben Personen gerettet

Dieses Jahr seien bisher 22 Rettungsschwimmer im Einsatz gewesen, etwa 7000 Stunden seien geleistet worden. Sieben Personen wurden aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet, „darüber hinaus leisteten unsere Rettungsschwimmer in über 300 Fällen Erste Hilfe für Badegäste mit verschiedenen Verletzungsmustern“, teilt Krüger gegenüber unserer Redaktion mit. Er ergänzt, dass der niedrige Wasserstand an allen Badestellen das Verletzungsrisiko ansteigen lasse.