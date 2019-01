Lübz : Bewusstloser Mann am Straßenrand

von svz.de

22. Januar 2019, 08:23 Uhr

Ein bewusstloser Mann wurde gestern Morgen gegen 5.30 Uhr in Lübz an der Straßenkreuzung B191/ Grevener Straße am Straßenrand aufgefunden. Durch Passanten und anschließend durch die Rettungskräfte wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, aber ohne Erfolg.

Der 45-Jährige hatte blutende Verletzungen im Kopfbereich. Diese sind vermutlich aufgrund eines Sturzes, der durch gesundheitliche Probleme ausgelöst wurde, entstanden. Laut derzeitigen Ermittlungen verstarb er eines natürlichen Todes.