von svz.de

03. Januar 2019, 09:21 Uhr

Die Blutspendetermine für den Januar des neuen Jahres stehen fest:

Am 3. Januar im Gemeindezentrum Dobbertin von 15 bis 18.30 Uhr.

Am 11. Januar im MediClin Krankenhaus in Plau am See von 11 bis 14 Uhr.

Am 24. Januar in der Regionalen Schule W. Husemann von 15.30 bis 19 Uhr.