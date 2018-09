Das große, billige Ei

Angelika Nielsen aus Sandhof ließ sich vom Verein „Rettet das Huhn“ drei ausgediente Legehennen übergeben

24. September 2018, 05:00 Uhr

Sie werden ausgestallt und dann weiterverarbeitet. Mit nur 16 bis 17 Monaten werden die kleinen, speziell für die Eierindustrie gezüchteten Legehennen aussortiert und durch jüngere ersetzt. Ein normales Haushuhn wird im Schnitt sechs Jahre alt. Der technokratische Begriff „ausstallen“ verschleiert die anschließende massenhafte Tötung der „alten“ Tiere. Denn lässt die Legeleistung nach, können sie noch einmal profitabel verwertet und zu Hundefutter verarbeitet werden. Dem Zynismus, mit dem die gefiederten Kreaturen in der industriellen Produktion ihrer Natur beraubt und zum ökonomischen Objekt entwertet werden, stellt sich der bundesweit agierende Verein „Rettet das Huhn“ entgegen. Angelika Nielsen aus Sandhof hat durch Vermittlung dieses Vereins drei der Hühner vor der weiteren „Verarbeitung“ gerettet. Jetzt picken sie gemeinsam mit Nielsens angestammter Hühnergesellschaft im großzügigen Gehege und haben die Garantie zu sterben, wenn es eben soweit ist.

Seit 2013 hält die ehemalige Lehrerin aus Schleswig Holstein Hühner. „Ich habe Hühner immer geliebt“, sagt sie, der die Methoden der Eierindustrie nicht erst seit heute bewusst sind. Vor einiger Zeit schon hatte sie ein Biohuhn aufgenommen, das aber „weitaus weniger schlimm ausgesehen hat“. Die Tränen kamen ihr, als der Transporter des Vereins mit den Tieren auf dem verabredeten Parkplatz in Karstedt (Prignitz) eingetroffen war. Um vier Uhr nachts hatte der kooperierende Betrieb zuvor 840 Hühner, eine eher kleine Menge, „ausgestallt“ und eine vorgemerkte Anzahl davon an den Verein der Hühnerretter abgegeben. Viele Menschen waren indes auf dem Platz zusammengekommen, um jeweils „ihre“ Hühner, wie zuvor mit dem Verein verabredet, abzuholen. „Die Tiere sahen furchtbar aus“, sagt Angelika. „Sehr klein. Ganz blasse Kämme. Die Hälse kahl.“ Die auf engstem Raum gehaltenen Hühnchen rupfen sich gegenseitig die Halsfedern aus. Ebenfalls kahl war das Hinterteil und vom dauereffizienten Eierlegen in XL-Größe geschwollen und vorgetreten. „Ausgeleiert“, sagt Angelika Nielsen.

Dabei sind diese Hühner eben auch auffallend klein. Sie wurden so gezüchtet, damit sie weniger fressen. Kostenminimierung also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Steigerung der Effizienz. „Meine Rettungshühner“, sagt Angelika Nielsen, „legen häufiger Eier und sie legen größere Eier als Hühner, die nicht für die industrielle Produktion mittels Züchtung zugerichtet wurden. Zum Beweis bringt sie zwei Eier herbei. Eines stammt von einem ihrer Hühner und ist deutlich kleiner als das Produkt der tierischen Legemaschinen, das unter dem Etikett „Freilandhaltung“ in die Märkte wandert.

Die Kapazitäten des Vereins, der ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliches Engagement existiert, sind begrenzt. Auf der Homepage von „Rettet das Huhn“ ist nachzulesen: 45 Millionen Legehennen werden jährlich allein in Deutschland wegen nachlassender Effizienz getötet. Etwa 10 000 davon können die Aktivisten retten. Das ist relativ sehr wenig. Angelika Nielsen zitiert dazu von der Homepage des Vereins „Rettet das Huhn“: „Ein Tier zu retten, ändert nicht die ganze Welt – aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier.“